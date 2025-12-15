Щангите с нов президент и стар управителен съвет (обзор)

Федерацията по вдигане на тежести се сдоби с нов президент, но запази управителния си съвет на извънредно общо събрание. Олимпийският шампион от Москва Асен Златев разби с 20 на 10 гласа Стефан Ботев и оглави централата. Двама се въздържаха.

Гласуването бе извършено два пъти, след като при първото бяха изчислени 34 вота при 33 от 36 клуба, които са лицензирани в Министерството на спорта. В крайна сметка всичко бе преизчислено.

Новият генерален секретар на федерацията е Мариета Христова от русенския клуб “Тараненко”. Тя надви Марин Милашки от “Кнежа”. Той обаче след това влезе в управителния съвет заедно с Йордан Михайлов от “Титан” (Варна), Николай Ценков от “Старт” (Червен бряг), кмета на село Николово и трикратен световен шампион Златан Ванев и Кемал Мустафа от “Наим Сюлейманоглу” (Момчилград). Реално единственото ново име е Мустафа, който влезе на мястото на Стефан Ботев.

Реално стана ясно, че проблемът е бил липсата на комуникация между Ботев и управителния съвет.

“Доста трудно се съгласих. Мислих повече от месец. Надявам се спортът ни да се развива по правилния начин, защото всички искаме това”, заяви Асен Златев, който в предходни години на няколко пъти отказваше да се кандидатира.

Олимпийският шампион Асен Златев е новият президент на щангите.

Специално да го подкрепи в залата дойде единственият ни качествен състезател в момента Карлос Насар. Той призова тези, които са против, да обявят, че няма да обжалват резултатите.

“В противен случай ще преосмисля решението си да остана в България. Аз оферти имам достатъчно, всеки ден получавам”, обясни Карлос.

“Едно от най-спокойните общи събрания. Удовлетворен съм и се надяваме оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата. Умишлено станах да попитам някой има ли нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме такова. Никой не се изправи и вече оттук нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа”, каза още той.

“Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, нужните условия и най-вече още медали”, заяви олимпийският шампион от Париж.

“Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство”, добави Насар.

Стефан Ботев (вляво) сдаде властта само след година управление.

Състоянието на федерацията обаче остава плачевно. Стефан Ботев пое нещата при дефицит от 1,1 милиона лева, натрупани по времето на Неделчо Колев и Ариф Маджид. Интересното е, че никой не повдигна въпроса да се търсят тези пари по някакъв начин.

Ботев отчете, че след като са постигнати споразумения с кредиторите остават да се плащат още 672 260 лева. Отделно има административно производство от НАП, което ще доведе санкция от 150 000 лева покрай едни изплатени премии на състезателите от 2023 г.

Асен Златев призна, че смята също да контактува с лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, който помогна на Ботев да излезе от кашата. В противен случай, ако се оттегли, имал и план “Б” и план “В”, които щял да обяви допълнително.

“Изненадан съм, от една страна, че това, което е направено за федерацията през изминалата година, не е правено от много години и няма никаква логика да се гласува за човек, който мисля, че не може да се справи с това нещо. Ако е можел, трябваше да се кандидатира, когато имаше най-големия проблем - миналата година по това време, когато федерацията беше пред фалит. Това, което аз съм направил, е пре-предостатъчно, а останалите защо са гласували?

Имаше много агресивна кампания за изборите. Хора, които ме подкрепяха 100%, в последния момент не дойдоха, а други дадоха пълномощни и казаха, че срещу тях е имало голям натиск от опозицията. Това при нас обаче е нормално, защото при всички избори хората, които са били във федерацията, работят по този начин. Подкрепата на Насар за Асен Златев е по негово желание. Няма нищо лошо да подкрепя някого”, заяви Стефан Ботев.

“Аз не мога да обжалвам - нямам право. Клубовете, ако някой иска, да го правят. Нямам идея. Ако някой вижда пропуски, ще обжалва, ако ли не, всичко си продължава. От моя гледна точка всичко мина нормално, с леки изключения, но това ще се провери впоследствие и ще стане ясно. Нямам нищо предвид, ще се разгледа всичко и ще стане ясно. Аз не искам да свързвам БОК с щангите”, добави бившият президент.

“Не искам да коментирам моята жалба за избора в БОК. Има си адвокат. Не искам да коментирам това, събрахме се да говорим за щангите. Насила ли ще ме карате да отговарям? Без коментар”, каза още Ботев и допълни, че в момента тече нова ревизия на централата.

“Не мога да приема и обвиненията, че съм правил нещо нередно. Всеки разход се контролира от министерството. И ни гледат под лупа заради предните шмекерии, които са правени”, допълни той.

