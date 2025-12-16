ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голов трилър 4х4 на "Олд Трафорд"

Ели Жуниор Крупи е вкарал за 4:4, за да помрачи настроението на "Олд Трафорд". Снимка: Ройтерс

Последният мач от 16-ия кръг на английската Висша лига се превърна в голов трилър.

На "Олд Трафорд" "Манчестър Юнайтед" и "Борнмут" минаха през няколко обрата, но в крайна сметка зрелищният двубой завърши 4:4.

Домакините откриха резултата чрез Амад Диало в 13-ата мин.

5 мин преди почивката Антоан Семеньо изравни.

Каземиро отново даде аванс на "Юнайтед" в продължението на първата част.

Гостите обаче направиха бърз обрат чрез Еванилсон (46) и Маркъс Таверние (52).

"Червените дяволи" отговориха със същото, като точни бяха капитанът Бруно Фернандеш (77) и Матеуш Куня (79).

Гостите не се предадоха и Ели Жуниор Крупи фиксира крайното 4:4 в 84-ата мин.

Така "Юнайтед" е 6-и с 26 т., а "Борнмут" - 13-и с 21.

