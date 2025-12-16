Край на епохата “Чийфс”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският футбол отбеляза края на една епоха. За първи път от 10 години насам един от най-успешните отбори “Канзас Сити Чийфс” няма за участва в плейофите за “Супербоул”.

Това стана ясно, след като “Чийфс” паднаха с 13:16 от “Лос Анджелис Чарджърс” и математически няма как да се класират напред.

Решителна за загубата се оказа контузията на куотърбека Патрик Махоумс, който приключи сезона със скъсан ахилес.

Отпадането от плейофите означава, че най-вероятно другата звезда на тима Травис Келси ще приключи кариерата си в края на редовния сезон. На него му предстои сватба с мегазвездата на попмузиката Тейлър Суифт на 13 юни догодина.

Освен “Чийфс” с плейофите приключиха още “Синсинати Бенгълс”, “Ню Йорк Джетс”, “Кливлънд Браунс”, “Лас Вегас Райдърс” и “Тенеси Тайтънс”.

