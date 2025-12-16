ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Край на епохата “Чийфс”

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21919365 www.24chasa.bg

Край на епохата “Чийфс”

1112
Снимка: Ройтерс

Американският футбол отбеляза края на една епоха. За първи път от 10 години насам един от най-успешните отбори “Канзас Сити Чийфс” няма за участва в плейофите за “Супербоул”.

Това стана ясно, след като “Чийфс” паднаха с 13:16 от “Лос Анджелис Чарджърс” и математически няма как да се класират напред.

Решителна за загубата се оказа контузията на куотърбека Патрик Махоумс, който приключи сезона със скъсан ахилес.

Отпадането от плейофите означава, че най-вероятно другата звезда на тима Травис Келси ще приключи кариерата си в края на редовния сезон. На него му предстои сватба с мегазвездата на попмузиката Тейлър Суифт на 13 юни догодина.

Освен “Чийфс” с плейофите приключиха още “Синсинати Бенгълс”, “Ню Йорк Джетс”, “Кливлънд Браунс”, “Лас Вегас Райдърс” и “Тенеси Тайтънс”.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)