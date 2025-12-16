ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова е 3-ата най-точна биатлонистка в световната купа след 2 кръга

Лора Христова Снимка: facebook.com/lora.hristova.5811

Лора Христова продължи да демонстрира добра точност в стрелбата и по време на втория кръг от световната купа по биатлон, който се проведе в австрийския зимен център Хохфилцен.

Чаровното българско момиче заема третата позиция по този компонент. За 5 индивидуални състезания и 3 щафети Лора е пуснала 111 патрона и със 104 е свалила мишени. Точността на Христова в проценти е 94.

Пред нея в подреждането са белгийката Мариса Емонтс с 97% (30/29) и французойката Камил Бене (115/109), или 95%.

Първата е с епизодично участие, но има необходимите 30 изстрела за попадане в класацията.

