КНСБ: Удължителният закон ще направи повече пакост...

"Манчестър Сити" иска английски национал

Пеп Гуардиола сред част от "гражданските" си трофеи. Снимка: "Манчестър Сити"

Централният защитник на "Кристъл Палас" Марк Гуехи може да продължи кариерата си в Манчестър Сити, съобщава авторитетният The Times.

Ръководството на "Сити" разглежда 25-годишния английски национал като един от ключовите варианти за подсилване на защитната линия.

След неуспешен летен трансфер в "Ливърпул", Гуехи реши да не подновява договора си с лондонския клуб, който е до 30 юни 2026 г. Играчът е решен да продължи напред, а "Сити" следи напредъка му от известно време.

Клубът се готви за основна промяна в защитата си. На този фон Гуехи се разглежда като дългосрочен вариант. "Кристъл Палас" обаче не изключва възможността да продаде защитника тази зима, за да избегне безплатното му напускане през лятото, защото няколко топ клуба проявяват интерес към бранителя.

