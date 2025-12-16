41-годишният Тиаго Силва иска да се завърне в европейски отбор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

41-годишният бразилски защитник на "Флуминензе" Тиаго Силва може да се завърне в Европа, съобщава трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Футболистът обмисля трансфер в Европа като свободен агент. Той иска да бъде по-близо до семейството си, а Европа е приоритет.

Силва играе за "Флуминензе" от 2024 г. Договорът му с клуба е до 2026 г. Преди това бразилецът е играл за "Челси", ПСЖ, "Милан", "Динамо" (Москва), "Порто".

Този сезон Силва е изиграл 46 мача във всички състезания, в които е отбелязал четири гола и е дал една асистенция.

Големият син на Тиаго Силва - Исаго да Силва, наскоро подписа професионален договор с "Челси" на 17-годишна възраст.