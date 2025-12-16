ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КНСБ: Удължителният закон ще направи повече пакост...

Времето София  / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21919705 www.24chasa.bg

41-годишният Тиаго Силва иска да се завърне в европейски отбор

860
Тиаго Силва

41-годишният бразилски защитник на "Флуминензе" Тиаго Силва може да се завърне в Европа, съобщава трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Футболистът обмисля трансфер в Европа като свободен агент. Той иска да бъде по-близо до семейството си, а Европа е приоритет.

Силва играе за "Флуминензе" от 2024 г. Договорът му с клуба е до 2026 г. Преди това бразилецът е играл за "Челси", ПСЖ, "Милан", "Динамо" (Москва), "Порто".

Този сезон Силва е изиграл 46 мача във всички състезания, в които е отбелязал четири гола и е дал една асистенция.

Големият син на Тиаго Силва - Исаго да Силва, наскоро подписа професионален договор с "Челси" на 17-годишна възраст.

Тиаго Силва
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)