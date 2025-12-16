ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Норвежки национал от Дортмунд близо до "Барселона"

Ханс-Дитер Флик Снимка: фейсбук на “Байерн”

"Барселона" се интересува от Юлиан Риерсон от "Борусия" (Дортмунд), съобщава тв Sky Sport. Испанският шампион търси равностоен заместник на защитника Жюл Кунде, а 28-годишният норвежки национал Риерсон е следен от скаутите на каталунците през последните седмици.

Първоначалните разговори между представителите на футболиста и "Барса" вече са проведени. Договорът на Риерсон с тима от Дортмунд е до лятото на 2028 година. Бранителят е дал съгласие да премине на "Камп Ноу" през лятото.

През настоящия сезон Юлиан Риерсон е изиграл 13 мача в Първа Бундеслига, като е направил три асистенции.

