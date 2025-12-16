Норвежки национал от Дортмунд близо до "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" се интересува от Юлиан Риерсон от "Борусия" (Дортмунд), съобщава тв Sky Sport. Испанският шампион търси равностоен заместник на защитника Жюл Кунде, а 28-годишният норвежки национал Риерсон е следен от скаутите на каталунците през последните седмици.

Първоначалните разговори между представителите на футболиста и "Барса" вече са проведени. Договорът на Риерсон с тима от Дортмунд е до лятото на 2028 година. Бранителят е дал съгласие да премине на "Камп Ноу" през лятото.

През настоящия сезон Юлиан Риерсон е изиграл 13 мача в Първа Бундеслига, като е направил три асистенции.