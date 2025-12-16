"Рома" се доближи на 3 точки от върха в Италия, Дибала може и да остане в Рим

21-годишният бразилец Уесли Франса вкара единствения гол за "Рома" при домакинската победа с 1:0 над "Комо" в последната среща от 15-ия кръг на серия "А".

С трите точки римляните събраха 30 точки, за да се доближат на 3 от върха в класирането, който се заема от "Интер". Гостите от Комо претърпяха втора поредна загуба и остават на 7-ата позиция с 24 точки.

Спортният директор на Рома Фредерик Масара коментира ситуацията на нападателя Пауло Дибала в клуба.

"Ще бъде ли Дибала част от бъдещето на "Рома"? Засега той е тук и ние сме много щастливи от това. В момента всички сме фокусирани върху предстоящите мачове, върху този сезон. Пауло е шампион, който винаги е демонстрирал огромна отдаденост на цветовете на клуба. Той мисли само как да даде всичко от себе си във всеки мач, както е правил всеки път, когато е бил в действие", каза Масара.

Този сезон световният шампион с Аржентина е изиграл 13 мача за тима във всички състезания, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция.

В мача с "Комо" Дибала остана на резервната скамейка.