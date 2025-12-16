ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш отбор от "А" група се отказа и от Трета лига

Бивш отбор от "А" група се отказа и от Трета лига

"Левски" стана първият 1/4-финалист, след като елиминира "Витоша" (Бистрица). Снимка: клубен сайт

Отборът на "Витоша" (Бистрица) преустановява участието си в Трета лига. Изненадващата новина обявиха от клуба. Причина за това решение е липсата на финансиране. Клубът ще продължи да съществува като детско-юношеска школа. Само преди няколко дни отборът на "Витоша" игра 1/8-финал за купата на България с "Левски".

Няколко години пък отборът от Бистрица бе част от родния елит.

Ето какво написаха от "Витоша":

"ФК Витоша" (Бистрица) преустановява участие в Трета Югозападна Група. Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по - високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол , "ФК Витоша" (Бистрица) преустановява участието си в Трета Лига. При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл.

Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба, ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.

Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите.

Малки Тигри мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето", написаха от клуба от Бистрица.

