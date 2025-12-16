В Гърция: Не отсъдиха дузпа срещу Десподов

Бившият гръцки съдия и в момента анализатор на съдийството в Гърция Панайотис Варухас заяви, че Кирил Десподов е бил ощетен в мача на ПАОК срещу "Атромитос" в неделя, в който изненадващо домакините от Атина спечелиха с 2:0.

В 37-ата минута Десподов падна в наказателното поле при съприкосновение със защитник на домакините, но съдията Александрос Цакалидис прецени, че не трябва да дава дузпа, а вместо това показа жълт картон за симулация. Дори и поканата от съдиите за видеопомощ (ВАР) да прегледа ситуацията на on-field-reviеw не промени мнението му.

Варухас обаче в предаването „Атлети Кириаки", се върна към спорните моменти в срещата, подчертавайки, че е имало две дузпи, които не са били отсъдени за „черно-белите" от ПАОК.

Според него, в ситуацията с Десподов е имало удар коляно в коляно, който е трябвало да се счита за нарушение на дузпа, докато по-рано е имало дузпа за Грег Тейлър в момент, когато е била отсъдена засада. Варухас каза, че няма засада, тъй като футболистът на ПАОК е бил в правилна позиция.

Самият Десподов след мача отказа да говори по темата, като предпочете да потърси причината за загубата в играта на тима на стадиона в Перистери.

„Започнахме мача, като създадохме положения, но нямахме енергията и концентрацията, необходима за да влезем в следващите етапи от мача с повече увереност. Не вкарахме гол от положенията, които имахме през първото полувреме, не се възползвахме от статичните. Аз самият не запълвах зоната добре в наказателното поле. Много неща не проработиха в този мач. Не бяхме ПАОК, който трябва да сме", каза Десподов.

Тимът е на 3-о място в класирането с 32 точки, на 3 от лидера "Олимпиакос" и на 2 от намиращия се на 2-о място АЕК (Атина).