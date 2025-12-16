ЦСКА започва контролите в Турция срещу двама национали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителният тим на ЦСКА ще се събере на първа тренировка през новата година на 5 януари, съобщиха от клуба.

На 11 януари отборът заминава на тренировъчен лагер в Анталия, Турция, където в рамките на две седмици ще изиграе 4 контролни мача.

Първият съперник на момчетата на Христо Янев на 14 януари е полският елитен "Корона" (Киелце), за който играят националите Виктор Попов и Владимир Николов.

ЦСКА ще се завърне в България на 24 януари, а една седмица по-късно (31 януари) ще изиграе последната си контрола преди подновяването на първенството срещу лидера във Втора лига "Дунав" (Русе).

Контролите на ЦСКА в Турция:

14 януари: ЦСКА – "Корона" (Киелце, Полша)

17 януари: ЦСКА – "Млада Болеслав" (Чехия)

21 януари: ЦСКА – ЛНЗ "Черкаси" (Украйна)

23 януари: ЦСКА – "Нови Пазар" (Сърбия)

31 януари: ЦСКА – "Дунав" (Русе)