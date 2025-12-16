Ясна е програмата за 1/4-финалите в турнира за купата на България при дамите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската федерация по волейбол обяви програмата за турнира за купата на България при жените, която ще се проведе от 19 до 21 декември в столичната зала "Христо Ботев".

Четвъртфиналните двойки станаха ясни след изиграването на всички срещи от есенния полусезон в първенството.

Програма за срещите от четвъртфиналната фаза, които ще се играят на 19 декември:

12:30 ч. - "Марица" (Пд) - "Миньор" (Пк)

14:30 ч. - "Левски" - "Славия"

16:30 ч. - ЦСКА - "Драгоман"

18:30 ч. - ЦПВК - "Марица 2022"

Победителите от четирите двубоя ще продължат към полуфиналите, които ще се проведат на 20 декември от 16:30 и 19:00 часа, а финалната среща за efbet Купата на България е насрочена за 21 декември от 17:00 часа.

Рекордьор по спечелени трофеи е "Левски" с впечатляващите 27 купи, следван от ЦСКА с 19, "Марица" с 10 и "Славия" с 5. Миньор (Перник) има 2 Купи, а "Академик" (Сф), ЖСК "Славия" и "Дунав" са с по една.