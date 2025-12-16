Ясна е програмата за 1/4-финалите в турнира за купата на България при дамите

Българската федерация по волейбол обяви програмата за турнира за купата на България при жените, която ще се проведе от 19 до 21 декември в столичната зала "Христо Ботев".
Четвъртфиналните двойки станаха ясни след изиграването на всички срещи от есенния полусезон в първенството.
Програма за срещите от четвъртфиналната фаза, които ще се играят на 19 декември:
12:30 ч. - "Марица" (Пд) - "Миньор" (Пк)
14:30 ч. - "Левски" - "Славия"
16:30 ч. - ЦСКА - "Драгоман"
18:30 ч. - ЦПВК - "Марица 2022"
Победителите от четирите двубоя ще продължат към полуфиналите, които ще се проведат на 20 декември от 16:30 и 19:00 часа, а финалната среща за efbet Купата на България е насрочена за 21 декември от 17:00 часа.
Рекордьор по спечелени трофеи е "Левски" с впечатляващите 27 купи, следван от ЦСКА с 19, "Марица" с 10 и "Славия" с 5. Миньор (Перник) има 2 Купи, а "Академик" (Сф), ЖСК "Славия" и "Дунав" са с по една.