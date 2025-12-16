ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Враца - Борован, движението е в...

Португалски национал се забърка в скандал по време на полет

Жоао Кансело Снимка: Инстаграм

Португалският национал Жоао Кансело, който в момента играе в първенството на Саудитска Арабия, се забърка в инцидент по време на полет за Европа. Причината е, че един от останалите пасажери го е разпознал и е започнал да прави видео с телефона си без да иска разрешение от футболната звезда, съобщава сайтът zamin.uz.

Ситуацията ескалира на борда на самолета, след като снимащият е направил забележка на Жоао Кансело, който пък е реагирал негативно на записа. Кансело обаче се приближи до човека, който си седеше на мястото, и му взе телефона. Инцидентът беше заснет от друг пътник и по-късно бързо се разпространи в интернет.

31-годишният Кансело в момента е в "Ал Хилал" (Саудитска Арабия), а преди това е играл в отбори като "Бенфика", "Валенсия", "Интер", "Ювентус", "Манчестър Сити", "Байерн" и "Барселона".

