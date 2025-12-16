Джокович потвърди, че ще играе в Аделаида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

24-кратният шампион от "Големият шлем" Новак Джокович потвърди участие на турнира по тенис от ATP 250 в Аделаида (Австралия) в началото на сезон 2026-а, съобщиха организаторите.

Турнирът ще се проведе от 12 до 17 януари, точно седмица преди началото на откритото първенство на Австралия през 2026 г.

Сред участниците ще бъдат британецът Джак Дрейпър, гъркът Стефанос Циципас, американецът Томи Пол, бразилецът Жоао Фонсека, австралиецът Алексей Попирин и др.

Настоящият шампион на турнира в Аделаида е петият в световната ранглиста канадец Феликс Оже-Алиасим, който победи американеца Себастиан Корда на финала през 2025 г.