Даниел Панов награди Виктор Василев за световната титла по киокушин карате

Кметът на Велико Търново Даниел Панов посрещна световния шампион по киокушин карате при юношите Виктор Василев. Младият състезател на великотърновския спортен клуб „Катана" спечели титлата преди броени дни на световно първенство, провело се в Саудитска Арабия.

Панов връчи на Виктор Василев Старопрестолна грамота и Почетен плакет „Велико Търново – Историческа и духовна столица". Той пожела на младия състезател и на треньора му Самир Мутишев още много постижения, с които да издигат авторитета на Велико Търново и за града ни да се говори с добро в целия свят.

Виктор Василев бе част от националния отбор на България. Тимът спечели общо 3 световни титли, 2 сребърни и 4 бронзови медала, утвърждавайки страната ни сред водещите сили в киокушин.