Пламен Константинов подписа нов договор с "Локомотив", остава 12 г. в Новосибирск

Волейболната легенда на България Пламен Константинов (бивш капитан на националния тим и 2 пъти негов селекционер) подписа нов договор с "Локомотив" (Новосибирск), съобщава сайтът на руския клуб.

Новото споразумение е за следващите два сезона - 2026/2027 и 2027/2028. Българският специалист ръководи „железничарите" от 2016-а, като текущият сезон вече е десети за главния треньор в Новосибирск. Така при изпълнение на новия договор Константинов ще остане 12 г. в сибирския град.

С българина начело "Локомотив" стигна до 3 бронзови медала, едно сребро, титлата на Русия през 2020 година, когато след редовния сезон първенството спря заради коронавируса, и купата на Русия тази година.

След подписването на договора Константинов даде интервю за сайта на клуба.

– Първоначално с ръководството определихме този път: за нас е важно не само да каним готови играчи, но и да развиваме свои. Това, разбира се, е дългосрочна перспектива. Отглеждането на собствени играчи е бавен процес, но нашето сътрудничество беше разчетено именно за дълъг срок. Тази работа вече дава плодове: нашите възпитаници са в действие. Значи стратегията работи.

– Веднага ли разбрахте, че ще поемете именно по този път?

– Не, през първата година се опознавахме с ръководството. Разбирахме реалностите и географията на руското първенство, след което осъзнахме, че можем да поемем по друг път – да не разчитаме само на поканени играчи, а да развиваме собствени таланти. Това е тясно свързано и с развитието на младежката система. Това е съвместна работа – на треньорския щаб на основния отбор и на младежкия, ние действаме като едно цяло. Така беше поканен Георги Петров, който оглави „Локомотив-СШОР". През целия ни съвместен път с отбора ни подкрепя и ОАО „РЖД", благодаря им за подкрепата и съдействието по всички въпроси. Губернаторът на Новосибирска област, Андрей Александрович Травников, отбеляза, че и той иска да вижда наши възпитаници в отбора. Това е общ проект с дългосрочна перспектива.

– Как може да се развива такава перспектива?

– Да се поддържа цялата система в клуба от сезон на сезон. Зад гърба ми са девет различни първенства и гарантирам, че по организация „Локомотив" е световен лидер. Гордея се с това. Вече имаме собствен дом, нашата любима „Локомотив Арена". Без собствена инфраструктура е невъзможно да се развива такава перспектива, да се има такъв отбор, който да бъде сред топ лидерите. Тази философия на работа ми е по сърце, затова съм тук, в Новосибирск. Разбирам, че никой не е вечен, но съм сигурен, че който и да дойде след нас, тази система ще продължи да работи.

– В треньорския щаб също има много специалисти от България, чувствате ли се вече като у дома си?

– Разбира се, всички са приети като роднини отдавна. Всички говорим руски, с подобен манталитет сме. Мисля, че езиковата бариера за чуждестранните специалисти е един от основните проблеми в работата им в Русия. Когато трябва да предаваш есенцията на играчите чрез някого, това не е толкова лесно, главното послание и твоята емоционалност могат да се изгубят (смее се).

– Как се адаптирахте към живота в Сибир?

– Майка Сибир ме прие. Студеното време изобщо не ме мъчи – жегата, може би, дори повече ме безпокои. Аз не съм от онези чужденци, които живеят със стереотипите за Сибир – където мечки ходят по улиците. Тези, които са били тук, разбират бързо, че всичко е на най-високо ниво. Разбира се, географията оказва влияние – часовите зони, полетите, и именно това най-много се отразява на спорта.

– Как се промениха феновете в Новосибирск през тези сезони?

– При нас винаги е горещо на арената. Именно феновете са една от причините, поради които толкова ми харесва в Новосибирск. Пълна зала, невероятна подкрепа. За емоционалните играчи може да бъде трудно, ако нещо не се получава - очакванията са големи, всички искат да покажат най-добрия си волейбол. Но преди всичко това е огромно удоволствие не само за играчите, но и за главния треньор. Предстоят още два сезона горещ волейбол.

Задачите и целите остават високи, други не е имало през всичките ни съвместни сезони.