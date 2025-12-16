Футболистите на ЦСКА ще се възстановяват по ултрамодерен начин

Ръководството на ЦСКА е закупило модерна система за пълноценно възстановяване и представяне на своите играчи.
Клубът вече има своя 4-местна хипербарна камера от турска компания. Освен за възстановяване след мачове или тренировки, ултрамодерната камера спомага и за по-качественото рехабилитиране след контузии.
"Червени. Готови. Непобедими.
Това е духът на ЦСКА София, най-успешният български клуб.
Стремихме се да уловим силата на "червената армия", когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.
ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво.
Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.
От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта.
