ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любо Ганев, Владо Николов и шампиони с "Левски" от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21923761 www.24chasa.bg

Футболистите на ЦСКА ще се възстановяват по ултрамодерен начин

1808
Снимка: ЦСКА

Ръководството на ЦСКА е закупило модерна система за пълноценно възстановяване и представяне на своите играчи.

Клубът вече има своя 4-местна хипербарна камера от турска компания. Освен за възстановяване след мачове или тренировки, ултрамодерната камера спомага и за по-качественото рехабилитиране след контузии.

"Червени. Готови. Непобедими.

Това е духът на ЦСКА София, най-успешният български клуб.

Стремихме се да уловим силата на "червената армия", когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.

ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво.

Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.

От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта.

Само ЦСКА!

Снимка: ЦСКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)