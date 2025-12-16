Магомед Рамазанов и Юлияна Янева са №1 в борбата за годината

Юлияна Янева при дамите и Магомед Рамазанов при мъжете бяха отличени за най-добри състезатели през 2025 на годишната церемония на Българска федерация по борба (БФБ). Световната вицешампионка прие наградата си в залата за борба в комплекс "Диана" и получи чек на стойност 75 хиляди лева, който бе гласуван от новия Управителен съвет.

"За мен е чест и удоволствие да отправя своите най-сърдечни поздравления за церемонията по връчване на наградите на най-добрите борци през 2025-а година", казва спортният министър Иван Пешев в адреса си до присъстващите на церемонията.

"Борбата е спорт с дълбоки традиции и значим принос към българската спортна слава. През годините тя е дала на България изключителни състезатели, които със своите постижения от олимпийски, световни и европейски първенства са радвали поколения българи. Поздравявам всички наградени на тазгодишната церемония за високите спортни постижения и за достойното представяне на страната ни на големи международни форуми. Вашият успех е резултат от усилията на федерацията, вашите треньори, спортните клубове и семействата ви, които неизменно ви подкрепят по пътя към върха. Пожелавам ви здраве, нови победи и още повече поводи за национална гордост. Вярваме, че 2026-а година ще ни накара да се гордеем с още постижения", завършва Пешев.

Янева, континентална шампионка от 2023, спечели първото си отличие на световни финали през тази есен в Загреб. На финала в категория до 68 кг тя отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши. Втора след Янева се нареди Биляна Дудова, която спечели сребро от еврошампионата и завърши годината на първо място в категория до 62 кг в ранглистата на UWW. Трета е бронзовата медалистка от континенталния турнир за кадетки Андреа Нисева.

Победител при мъжете е олимпийският шампион Магомед Рамазанов, който стана европейски първенец, но не участва на световните финали през есента заради контузия. Втори е златният медалист до 23 години Георги Иванов, а третото място разделят Калоян Атанасов и Андриян Вълканов, които спечелиха бронзови отличия на европейското първенство за младежи до 20 години.

От федерацията отличиха и още по-младите спортисти, които записаха значими постижения през годината. Сред тях бяха Станислав Иванов, Денис Лазаров, Деница Петрова, Радослав Великов, Вероника Стоилова, Емре Мюмюнов, Христо Челибийски и други. Серафим Бързаков пък бе отличен за треньор на годината.