Донарума е вратар №1 в света за 2025 г.

Вратарят на "Манчестър Сити" и италианския национален отбор Джанлуиджи Донарума е обявен за най-добър вратар през 2025 година от ФИФА.

През изминалия сезон той спечели требъл с бившия си отбор ПСЖ - Шампионска лига, титла и купа на Франция.

Номинирани за наградата бяха още Алисон ("Ливърпул", Бразилия), Тибо Куртоа ("Реал", Белгия), Емилиано Мартинес ("Астън Вила", Аржентина), Мануел Нойер ("Байерн", Германия), Давид Рая ("Арсенал" Испания), Ян Зомер ("Интер", Швейцария) и Войчех Шчесни ("Барселона", Полша).

Церемонията по връчването на наградите FIFA The Best ще се проведе тази вечер в Доха (Катар).