Любо Ганев, Владо Николов и шампиони с "Левски" откриват 5-ия турнир за звезди на бъдещето в София

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, президентите на волейболния "Левски" Владимир Николов и Давид Давидов, състезатели от шампионския мъжки отбор на "Левски", председателят на комисията за децата, младежта и спорта в Столична община Димитър Шалъфов и още редица официални гости ще присъстват на официалното откриване на петото издание на международния турнир по волейбол "А1 Звезди на бъдещето".
Церемонията ще е на 19 декември (петък) от 13 часа в спортна зала "Левски София". Силното международно състезание, организирано от ВК "Левски", се превърна в едно от най-популярните във волейболния свят и представители на страни с най-големи традиции във волейбола отново се събират на българска земя.
Турнирът е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.
Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.
В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза" (Италия), „Ястжембски" (Полша), „Вулканещи" (Молдова) и българските „Берое", ЦСКА и „Левски".
В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио" (Италия), „Берлин" (Германия), „Ясиеняк Гданск" (Полша), „Стежица Виежице" (Полша) и българските „Марица" и „Левски".
ПРОГРАМА "А1 ЗВЕЗДИ НА БЪДЕЩЕТО" - 2025
МОМЧЕТА
19 ДЕКЕМВРИ
9:30
"Левски" - "Вулканещи"
ЦСКА - „Ястжембски"
"Берое" - "Дяволи Роза"
14:00
"Левски" - "Берое"
ЦСКА - "Дяволи Роза"
„Ястжембски" - "Вулканещи"
20 ДЕКЕМВРИ
11:30
"Левски" - „Ястжембски"
ЦСКА - "Берое"
"Вулканещи" - "Дяволи Роза"
16:00
"Левски" - ЦСКА
"Берое" - "Вулканещи"
„Ястжембски" - "Дяволи Роза"
21 ДЕКЕМВРИ
10:00
"Левски" - "Дяволи Роза"
ЦСКА - "Вулканещи"
"Берое" - „Ястжембски"
МОМИЧЕТА
19 ДЕКЕМВРИ
11:30
"Марица" - "Берлин"
"Левски" - „Ясиеняк Гданск"
„Бусто Арсицио" - „Стежица"
16:00
"Марица" - „Бусто Арсицио"
"Левски" - "Стежица"
"Берлин" - „Ясиеняк Гданск"
20 ДЕКЕМВРИ
9:30
"Бусто Арсицио" - „Ясиеняк Гданск"
"Левски" - "Берлин"
"Марица" - "Стежица"
14:00
"Берлин" - "Бусто Арсицио"
"Левски" - "Марица"
„Ясиеняк Гданск" - "Стежица"
21 ДЕКЕМВРИ
12:00
"Марица" - „Ясиеняк Гданск"
"Левски" - "Бусто Арсицио"
"Стежица" - "Берлин"