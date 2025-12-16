Любо Ганев, Владо Николов и шампиони с "Левски" откриват 5-ия турнир за звезди на бъдещето в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, президентите на волейболния "Левски" Владимир Николов и Давид Давидов, състезатели от шампионския мъжки отбор на "Левски", председателят на комисията за децата, младежта и спорта в Столична община Димитър Шалъфов и още редица официални гости ще присъстват на официалното откриване на петото издание на международния турнир по волейбол "А1 Звезди на бъдещето".

Церемонията ще е на 19 декември (петък) от 13 часа в спортна зала "Левски София". Силното международно състезание, организирано от ВК "Левски", се превърна в едно от най-популярните във волейболния свят и представители на страни с най-големи традиции във волейбола отново се събират на българска земя.

Турнирът е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза" (Италия), „Ястжембски" (Полша), „Вулканещи" (Молдова) и българските „Берое", ЦСКА и „Левски".

В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио" (Италия), „Берлин" (Германия), „Ясиеняк Гданск" (Полша), „Стежица Виежице" (Полша) и българските „Марица" и „Левски".

ПРОГРАМА "А1 ЗВЕЗДИ НА БЪДЕЩЕТО" - 2025

МОМЧЕТА

19 ДЕКЕМВРИ

9:30

"Левски" - "Вулканещи"

ЦСКА - „Ястжембски"

"Берое" - "Дяволи Роза"

14:00

"Левски" - "Берое"

ЦСКА - "Дяволи Роза"

„Ястжембски" - "Вулканещи"

20 ДЕКЕМВРИ

11:30

"Левски" - „Ястжембски"

ЦСКА - "Берое"

"Вулканещи" - "Дяволи Роза"

16:00

"Левски" - ЦСКА

"Берое" - "Вулканещи"

„Ястжембски" - "Дяволи Роза"

21 ДЕКЕМВРИ

10:00

"Левски" - "Дяволи Роза"

ЦСКА - "Вулканещи"

"Берое" - „Ястжембски"

МОМИЧЕТА

19 ДЕКЕМВРИ

11:30

"Марица" - "Берлин"

"Левски" - „Ясиеняк Гданск"

„Бусто Арсицио" - „Стежица"

16:00

"Марица" - „Бусто Арсицио"

"Левски" - "Стежица"

"Берлин" - „Ясиеняк Гданск"

20 ДЕКЕМВРИ

9:30

"Бусто Арсицио" - „Ясиеняк Гданск"

"Левски" - "Берлин"

"Марица" - "Стежица"

14:00

"Берлин" - "Бусто Арсицио"

"Левски" - "Марица"

„Ясиеняк Гданск" - "Стежица"

21 ДЕКЕМВРИ

12:00

"Марица" - „Ясиеняк Гданск"

"Левски" - "Бусто Арсицио"

"Стежица" - "Берлин"