Бербатов: Ако знаех как “Юнайтед” да не допуска голове, щях да съм им мениджър

“Пред “Юнайтед” отново висят големи въпроси. А най-важният е как да спрем да допускаме голове? Дори когато играем с петима в защита, пак падат лесни попадения. Ако знаех отговора на този въпрос, сигурно щях да съм мениджър на “Юнайтед”. Това каза българската следа в гранда от Манчестър след поредния провал на тима. “Червените дяволи” отново пропуснаха златна възможност да влязат в зона Шампионска лига в Англия, след като направиха зрелищно 4:4 с “Борнмут”. На своя “Олд Трафорд” “Юнайтед” изигра може би най-доброто си първо полувреме, откакто Рубен Аморим пое клуба преди година. Но в края на срещата рекордьорът по титли в Англия отново показа най-лошата си страна в защита и пак допусна късно изравняване.

Иначе по време на двубоя с “Борнмут” бяха записани и няколко върхови постижения за годината във Висшата лига. През първата част към двете врати има общо 24 удара, а стойността на очакваните голове е 3,5 - реално бяха 3. Докосванията в наказателното поле пък са 41.

