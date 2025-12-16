ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лишиха от имунитет италианска евродепутатка заради...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21924868 www.24chasa.bg

Дуел Меси-Ямал през март догодина

1272
СНИМКА: РОЙТЕРС

Дългоочакваният дуел между най-утвърдената звезда във футбола Лео Меси и бъдещето на най-популярната игра Ламин Ямал ще се състои на 27 март. Тогава родините на двама играчи - Аржентина и Испания, ще се изправят в спор за трофея “Финалисима”, за който спорят победителите в Копа Америка и европейския шампион.

Двубоят ще се играе в Катар на стадион “Лусаил” , където преди 3 г. Меси и компания вдигнаха титлата от последното световно първенство.

Първоначално се очакваше, че Меси няма да вземе участие в срещата. Но в Испания тръбят, че геният от Росарио е гладен за трофей и иска да се изправи срещу настоящия европейски първенец.

Това ще бъде 4-ото издание на “Финалисима” в историята, а последният победител бе именно Аржентина. Латиноамериканците спечелиха 3:0 срещу европейския шампион от 2021 г. Италия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)