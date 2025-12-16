ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лишиха от имунитет италианска евродепутатка заради...

ФИФА прецака Англия за световното първенство

СНИМКА: РОЙТЕРС

В Англия се чувстват прецакани от ФИФА. Британците недоумяват как световната централа е отпуснала повече билети за малкия остров Кюрасао, отколкото на родината на футбола за откриващите мачове от мондиала догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Англия стартира историческото световно с 48 отбора срещу Хърватия. А феновете на Хари Кейн и компания получават 4022 места за стадиона в Далас. Такава е и бройката за привържениците на хърватите.

На Острова са шокирани, че на малкия Кюрасао се полагат повече билети за първия мач на малката страна на мондиала - 4307 билета. В дебютния си мач някога на толкова голям форум бившата нидерланска колония ще се изправи срещу Германия в Хюстън.

Ако всички бъдат изкупени, то 1 на всеки 36 жители на карибската страна ще са на стадиона, изчисляват в Англия и смятат, че ФИФА трябва да вземе мерки за срещите, защото се очаква милиони фенове да прелетят океана за мондиала.

СНИМКА: РОЙТЕРС

