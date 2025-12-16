“Милан” взе наш талант за суперкупата на Италия

Млад български талант ще попадна в състава на “Милан” за турнира за суперкупата на Италия. Юношенският национал Валери Владимиров ще бъде сред избраниците на треньора на “росонерите” Масимилиано Алегри, съобщава пресата в Италия. Родният играч вече дебютира за първия тим на “Милан” в контрола. Това се случи преди месец в срещу тима на “Виртус”.

От няколко години състезанието се провежда в Саудитска Арабия, като в него играят шампионът, носителят на купата, както и подгласниците им. Освен “Милан”, който бе финалист за националното отличие, участие в надпреварата ще вземе носителят на трофея “Болоня”, шампионът “Наполи” и подгласникът “Интер”. “Милан” ще играе с носителя на Скудето в първия 1/2-финал.

