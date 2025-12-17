ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с наряд за важен мач в Европа

1420
Ичко Лозев

Търновецът Ичко Лозев получи нов наряд за европейските клубни турнири. Българинът е пратен за делегат на срещата между “Страсбург” и исландския “Брейдаблик” от последния кръг на същинската фаза на Лигата на конференциите в четвъртък.

Преди двубоя френският тим е лидер в класирането и си е осигурил участие на 1/8-финалите без плейоф, а съперникът се нуждае от победа, за да съхрани шансове за директните елиминации. Главен съдия на мача ще е Ондрей Берка, който е ръководил мачове и на “Лудогорец” през годините.

За последните срещи за 2025 г. в европейските турнири няма други български назначения.

