ЦСКА започна да копае за новия терен на “Армията”

Строителите на стадион “Българска армия” започнаха подготовка за издълбаване на терена и отоплителната и поливната система. Почти е приключила работата по стоманената конструкция на сектор “А” и вече може да започне работа по фасадата.

От ЦСКА се похвалиха и с решителна крачка към модерния футбол и стандартите на световния елит. Клубът се сдоби със свръхмодерна многоместна хипербарна камера от ново поколение – технология, която отдавна е част от ежедневието на спортни икони като Леброн Джеймс и Кристиано Роналдо.

Новата система е дело на турската компания Hpotech Hyperbaric Solutions, специализирана в производството на медицинско оборудване за професионалния спорт. Камерата е проектирана специално за реалностите на футбола на най-високо ниво и позволява едновременното възстановяване на до четирима футболисти – сериозно предимство в дълъг и натоварен сезон с много мачове и пътувания.

От клуба най-накрая публикуваха и програмата за зимната си подготовка. Както “24 часа” вече писа, тимът на Христо Янев се събира на 5 януари, а на 11-и тръгва за лагера си в Турция. На 14-и е първата контрола с полския “Корона” (Келце), на 17-и с чешкия “Млада Болеслав”, на 21-и с украинския “ЛНЗ Черкаси” и на 23-и със сръбския “Нови пазар”. Отборът се прибира на 24-и и седмица по-късно е последната контрола с “Дунав” (Русе).

В полския тим играят Виктор Попов и Владимир Николов, които се водят национали на България.

От ЦСКА се похвалиха, че мобилното му приложение е най-сваляно в България, а вече има потребители от цели 55 държави.

