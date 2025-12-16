Наградите на ФИФА дублираха "Златната топка" пред Гонзо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дублаж със "Златната топка" при основните награди се получи на церемонията FIFA The Best за 2025 година в Доха (Катар). Там призовете си от световната централа получиха победителите в различните категории.

Френският национал на ПСЖ Усман Дембеле, който с парижани спечели Шампионската лига и стигна до финал на първото световно клубно, прибави наградата на ФИФА към "Златната топка" на "Франс футбол" за №1 в Европа през миналия сезон (в него той имаше 35 гола и 16 асистенции в 53 двубоя).

При дамите също като при "Златната топка" №1 на ФИФА е испанската Айтана Бонмати от "Барселона".

Треньор №1 на 2025-а е наставникът на ПСЖ Луис Енрике. Испанецът бе отличен и на церемонията за "Златната топка".

Той изведе столичани до требъл - титла, купа на Франция и триумф в Шампионската лига.

В отбора на годината на ФИФА намериха място петима играчи на ПСЖ и един бивш в лицето на вратаря Джанлуиджи Донарума, който премина в "Манчестър Сити". Уилям Пачо, Нуно Мендеш, Ашраф Хакими, Витиня и Усман Дембеле са другите играчи на парижани идеалния тим.

Останалите са Върджил Ван Дайк (Нид, "Ливърпул"), Коул Палмър (Анг, "Челси"), Джуд Белингам (Анг, "Реал") и испанците от "Барселона" Педри и Ламин Ямал.

На церемонията присъства президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо, който е в Доха в качеството си на член на Комисията за техническо развитие към световната футболна централа. Преди церемонията The Best той се включи в пленарна сесия на постоянните комисии на ФИФА, която също се провежда в столицата на Катар.

Утре пък в Ал Раян ще се изиграе финалът за Интерконтиненталната купа на ФИФА между ПСЖ и бразилския "Фламенго".