ЦСКА дава 450 000 евро за румънски нападател

ЦСКА е предложил 450 000 евро за 25-годишият нападател на "Фарул" (Констанца) Александро Ишфан, твърди prosport.ro. Правата на играча са обаче в легендата Джика Хаджи.

Сделката зависи от това, колко пари ще прибере Хаджи, бивш съотборник на Христо Стоичков в "Барселона". Той държи 50% от правата на играча, като е отстъпил останалата половина на "Фарул", за да осъществи трансфера на футолиста от "Университатя" (Крайова).

25-годишният Ишфан играе като централен нападател, като в 20 мача от първенството има 6 гола и 1 асистенция. Може да играе дясно крило, така и като зад нападателя.