Александър Везенков и "Олимпиакос" продължават със загубите в Евролигата

"Олимпиакос" и Александър Везенков продължават да си играят с нервите на феновете.

Преди мача с "Валенсия" от Евролигата българската звезда в баскетбола призна, че публиката има право да бъде разочарована. Нещата обаче не се промениха и гръцкият отбор увеличи загубите си от началото на сезона в най-силния клубен турнир на континента.

"Олимпиакос" поведе с 13 точки, влезе в последната четвърт с аванс от 9, но допусна необясним спад и след серия от 0:15 (16:32 в частта) отстъпи 92:99.

Везенков бе №1 сред реализаторите с 24 точки, но това се оказа недостатъчно. Гръцкият шампион е с баланс 8:7 (и мач по-малко), а в следващия кръг в петък приема АСВЕЛ.