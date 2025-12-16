ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Везенков и "Олимпиакос" продължават със...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21926345 www.24chasa.bg

Александър Везенков и "Олимпиакос" продължават със загубите в Евролигата

1692
Александър Везенков

"Олимпиакос" и Александър Везенков продължават да си играят с нервите на феновете. 

Преди мача с "Валенсия" от Евролигата българската звезда в баскетбола призна, че публиката има право да бъде разочарована. Нещата обаче не се промениха и гръцкият отбор увеличи загубите си от началото на сезона в най-силния клубен турнир на континента. 

"Олимпиакос" поведе с 13 точки, влезе в последната четвърт с аванс от 9, но допусна необясним спад и след серия от 0:15 (16:32 в частта) отстъпи 92:99. 

Везенков бе №1 сред реализаторите с 24 точки, но това се оказа недостатъчно. Гръцкият шампион е с баланс 8:7 (и мач по-малко), а в следващия кръг в петък приема АСВЕЛ. 

Александър Везенков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)