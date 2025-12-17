ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Челси" на 1/2-финал за купата на лигата в Англия

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21926415 www.24chasa.bg

Шифрин със 105-а победа за световната купа

1444
Микаела Шифрин Снимка: Ройтерс

Мегазвездата Микаела Шифрин спечели слалома в Куршевел (Франция) от световната купа по ски алпийски дисциплини.

Американката, която водеше след първия манш, постигна общо 105-та победа в кариерата си (така продължи да увеличава рекорда си) и четвърта поредна в техничната дисциплина.

30-годишната Шифрин финишира за 1:42.50 минути (49.77 и 52.73 секунди).

Петкратната носителка на световната купа изпревари с 1:55 секунди Камий Раст от Швейцария и с 1:71 германката Ема Айхер, които допълниха челната тройка в състезанието. Шифрин постигна рекордната седма победа на трасето в Куршевел.

След изминалите 11 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 394. На трета позиция до момента е Камий Раст с 343 пункта.

Шифрин е лидерка и в подреждането за малкия кристален глобус в слалома с 400 точки, докато Лара Колтури е втора с 220.

Микаела Шифрин Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)