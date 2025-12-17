Шифрин със 105-а победа за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мегазвездата Микаела Шифрин спечели слалома в Куршевел (Франция) от световната купа по ски алпийски дисциплини.

Американката, която водеше след първия манш, постигна общо 105-та победа в кариерата си (така продължи да увеличава рекорда си) и четвърта поредна в техничната дисциплина.

30-годишната Шифрин финишира за 1:42.50 минути (49.77 и 52.73 секунди).

Петкратната носителка на световната купа изпревари с 1:55 секунди Камий Раст от Швейцария и с 1:71 германката Ема Айхер, които допълниха челната тройка в състезанието. Шифрин постигна рекордната седма победа на трасето в Куршевел.

След изминалите 11 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 394. На трета позиция до момента е Камий Раст с 343 пункта.

Шифрин е лидерка и в подреждането за малкия кристален глобус в слалома с 400 точки, докато Лара Колтури е втора с 220.