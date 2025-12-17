С 2 млн. евро падна цената на Кирил Десподов

С 2 млн. евро е спаднала цената на капитана на националния отбор и футболист №1 на България Кирил Десподов.

Това показва актуализираната листа за стойността на играчите в елита на Гърция, в който нашият нападател рита за ПАОК, на изданието Transfermarkt.

То има авторитета на най-достоверното относно цените на футболистите и се смята за мерило в световен мащаб.

След извършените промени съобразно системата от данни за представянето на конкретен играч и първенството и турнирите, където се подвизава, цената на Десподов вече е 6 млн. евро, а допреди това тя бе 8 млн.

Това означава, че 5-кратният футболист №1 на България се е върнал на нивото от 6 март миналата година. На 30 май 2024 г. Десподов дръпна с 1 млн. и вече струваше 7 млн. На 18 декември 2024-а крилото поскъпна до 8 млн. Тази цена се запази и при актуализацията на 23 май тази година, за да се стигне до промяната сега.

В началото на сезона Десподов все още се възстановяваше от контузия, а след това предимно бе резерва. С течение на времето обаче започна да играе все по-често като титуляр.

Още един български национал бележи спад на цената си. Това е защитникът на италианския втородивизионен “Специя” Петко Христов. При последното опресняване на стойността на играчите в серия “Б” неговата се смъква с 1 млн. надолу и вече е 2,5 млн.

Така Христов излиза от топ 3 на най-скъпите български футболисти. №1 с рекордна за него цена от 9 млн. е халфът на английския елитен “Лийдс” Илия Груев. След това вече с 6 млн. е Десподов. 3-ата позиция с по 3,5 млн. делят Филип Кръстев (“Оксфорд”, Анг) и Марин Петков (“Левски”).