Три жалби срещу новия шеф на щангите

Новият президент на щангите Асен Златев Снимка Пламен Кодров

Три жалби са постъпили срещу новия шеф на щангите в Софийския градски съд. 

Това се е случило само ден след извънредното общо събрание на федерацията по вдигане на тежести в понеделник. Тогава беше избран за президент олимпийският шампион от Москва Асен Златев с 20 гласа "за", а досегашният Стефан Ботев бе освободен.  

Още тогава тръгнаха слухове, че този избор е само началото на дълги съдебни протакания. Затова Златев декларира, че какъвто и да е вотът, той или клубове, които го поддържат, няма да обжалват решенията и призова за същото Ботев, който обаче се въздържа от коментар по темата пред делегатите. По-късно пък каза пред медиите, че той няма да обжалва, но може някои клубове да го направят.

Още на 16 декември в СГС са постъпили три жалби и процедурата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряна, съобщи в. "Сега". 

Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Главен треньор и представляващ сливенския клуб е Пламен Братойчев, на "Аполон" водещата фигура е треньорът Евгени Танев, а на ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.

Жалбите са внесени в различен час и са попаднали при различни съдии. Това означава три съдебни дела за една и съща претенция, че решенията на общото събрание са незаконосъобразни. 

Докато се реши съдебният спор, Стефан Ботев ще бъде действащ президент, а Асен Златев няма да има право да взема никакви решения. 

Впрочем БФВТ доскоро бе в същото положение в продължение на почти две години - от 28 май 2021 г. до април 2023 г. Избраният за президент Ариф Маджид не можа да встъпи в длъжност в този период, тъй като клубове, симпатизиращи на сваления от общото събрание Неделчо Колев бяха внесли жалби срещу решенията. 

Олимпийският шампион Карлос Насар заяви след събранието, че именно Златев е причината да остане да се състезава у нас и предупреди, че ако се стигне до обжалвания, може да си промени решението. 

"Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", бяха точните думи на щангиста, който наскоро най-после подписа договор с БФВТ, но сегашните събития може да послужат за добър повод да стане състезател на друга държава след Нова година.

