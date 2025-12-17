Нигерия подаде жалба срещу ДР Конго, надява се на нов шанс за световното

Нигерийската футболна федерация е подала жалба до ФИФА срещу Демократична република Конго, съобщава ESPN.

Нигерия загуби от националния отбор на ДР Конго във финала на африканските квалификации за световното първенство през 2026 г. (1:1, 3:4 след дузпи). Конгоанският отбор се класира за междуконтиненталния плейофен кръг, докато Нигерия пропиля шанса си за класиране.

От нигерийската федерация са на мнение, че в състава на ДР Конго са включени между шест и девет играчи, които не са имали право да играят поради нередности, свързани с гражданството. Тези футболисти са родени в Европа и не са се отказали от европейските си паспорти, което според законодателството на ДР Конго е несъвместимо с притежаването на гражданство в тази страна, където двойното гражданство е забранено.

Очаква се окончателното решение на ФИФА по жалбата преди началото на междуконтиненталните плейофи на световното първенство през март.