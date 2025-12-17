ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шави може да поеме "Челси"

Шави Ернандес

Бившият старши треньор на "Барселона" Шави Ернандес може да поеме "Челси", ако Енцо Мареска подаде оставка, твърди сайтът Football Insider.

Ръководството на лондонския клуб е недоволно от поведението на италианския наставник на последната пресконференция, където Мареска заяви, че не всички подкрепят отбора.

45-годишният Шави ръководеше каталунския клуб от 2021 до 2024 г. След уволнението си испанският мениджър е безработен. През ноември тази година Шави отхвърли предложение от ръководството на "Спартак" (Москва).

След 16 кръга Челси е на четвърто място в класирането на Висшата лига.

