Шави може да поеме "Челси"

Бившият старши треньор на "Барселона" Шави Ернандес може да поеме "Челси", ако Енцо Мареска подаде оставка, твърди сайтът Football Insider.
Ръководството на лондонския клуб е недоволно от поведението на италианския наставник на последната пресконференция, където Мареска заяви, че не всички подкрепят отбора.
45-годишният Шави ръководеше каталунския клуб от 2021 до 2024 г. След уволнението си испанският мениджър е безработен. През ноември тази година Шави отхвърли предложение от ръководството на "Спартак" (Москва).
След 16 кръга Челси е на четвърто място в класирането на Висшата лига.