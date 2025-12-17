38-годишният Луис Суарес е готов да подпише нов договор с "Интер Маями"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишният уругвайски нападател на Интер Маями Луис Суарес е готов да подпише нов договор с клуба, според The ​​Athletic и Miami Herald.

Уругваецът се надява да продължи контракта си до края на сезон 2026. Клубът от Маями спечели Купата на MLS тази година, но уругваецът не попадна в титулярния състав за последните четири мача от плейофите. Това доведе де спекулациите, че на Суарес няма да бъде предложено ново споразумение.

Настоящият договор на славния нападател с "Интер Маями" изтича на 31 декември тази година.

Лионел Меси вече подписа нов тригодишен договор с "Интер Маями" и ще остане с отбора до края на 2028 година.