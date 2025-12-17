38-годишният Луис Суарес е готов да подпише нов договор с "Интер Маями"

38-годишният уругвайски нападател на Интер Маями Луис Суарес е готов да подпише нов договор с клуба, според The Athletic и Miami Herald.
Уругваецът се надява да продължи контракта си до края на сезон 2026. Клубът от Маями спечели Купата на MLS тази година, но уругваецът не попадна в титулярния състав за последните четири мача от плейофите. Това доведе де спекулациите, че на Суарес няма да бъде предложено ново споразумение.
Настоящият договор на славния нападател с "Интер Маями" изтича на 31 декември тази година.
Лионел Меси вече подписа нов тригодишен договор с "Интер Маями" и ще остане с отбора до края на 2028 година.