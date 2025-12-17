ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна консултацията на БСП с президента преди ма...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21927249 www.24chasa.bg

Адвокатите на "Реал" разпитаха Лапорта в съда за подаръчни комплекти за 60 000 евро

856
Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

Адвокатите на "Реал" зададоха 12 въпроса на президента на "Барселона" Жоан Лапорта по време на съдебно заседание по предполагаем подкуп, свързан с плащания на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) Хосе Мария Негрейра, пише 20minutos.es.

Един от въпросите се отнасял до две сметки, датиращи от първия президентски мандат на Лапорта. Едната от тях (с дата ноември 2005 г.) била за 60 000 евро. Целта ѝ била отбелязана като "подаръчни комплекти с алое вера". Адвокатите на гранда от Мадрид искали да знаят произхода на тези сметки.

"Говорим за фактура отпреди 20 години. Честно казано, не си спомням тази фактура", цитира източникът думите на Лапорта.

През 2023 г. каталунците бяха обвинени за даване на  подкуп при плащания на Негрейра, който е работил за Кралската испанска футболна федерация (RFEF). "Барселона" е обвинен, че е извършил тези плащания между 2001 и 2018 г., на обща стойност приблизително 8,4 милиона евро.

Според каталунския клуб, Негрейра е бил нает като външен консултант, който да съставя технически доклади за съдийството. Бившият вицепрезидент на CTA отрича да е бил подкупван, за да окаже влияние върху съдиите.

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)