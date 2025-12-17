Адвокатите на "Реал" разпитаха Лапорта в съда за подаръчни комплекти за 60 000 евро

Адвокатите на "Реал" зададоха 12 въпроса на президента на "Барселона" Жоан Лапорта по време на съдебно заседание по предполагаем подкуп, свързан с плащания на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) Хосе Мария Негрейра, пише 20minutos.es.

Един от въпросите се отнасял до две сметки, датиращи от първия президентски мандат на Лапорта. Едната от тях (с дата ноември 2005 г.) била за 60 000 евро. Целта ѝ била отбелязана като "подаръчни комплекти с алое вера". Адвокатите на гранда от Мадрид искали да знаят произхода на тези сметки.

"Говорим за фактура отпреди 20 години. Честно казано, не си спомням тази фактура", цитира източникът думите на Лапорта.

През 2023 г. каталунците бяха обвинени за даване на подкуп при плащания на Негрейра, който е работил за Кралската испанска футболна федерация (RFEF). "Барселона" е обвинен, че е извършил тези плащания между 2001 и 2018 г., на обща стойност приблизително 8,4 милиона евро.

Според каталунския клуб, Негрейра е бил нает като външен консултант, който да съставя технически доклади за съдийството. Бившият вицепрезидент на CTA отрича да е бил подкупван, за да окаже влияние върху съдиите.