"Манчестър Сити" продава двама през януари

"Манчестър Сити" е готов да разгледа оферти за защитника Рико Луис преди януарския трансферен прозорец, твърди Football Insider.

Освен Луис, нападателят Оскар Боб също може да напусне отбора на мениджъра Пеп Гуардиола тази зима. Мястото на 22-годишния футболист в отбора е под въпрос. "Кристъл Палас" е проявил интерес към норвежеца, с опция да го вземе първо под наем.

Луис е изиграл 12 мача във всички състезания този сезон, като е записал две асистенции. Боб има 14 мача, като е записал една асистенция.