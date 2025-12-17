ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За Александър Димитров №1 в света е Мбапе, Десподов посочи Дембеле

Селекционерът на националния отбор Александър Димитров избра Килиан Мбапе (Фр, "Реал") за №1 в анкетата на ФИФА за най-добър футболист в света за 2025-а.

На второ място Димитров той постави халфа на "Барселона" и Испания  Педри, а на трета позиция е посочил нападателя на ПСЖ и Франция Усман Дембеле, който спечели приза.

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов е поставил именно него на първо място, а след него е наредил Килиан Мбапе и Хари Кейн (Анг, "Байерн").

В анкетата за треньор на годината Димитров и Десподов са гласували под индиго да наставника на ПСЖ Луис Енрике, следван мениджъра на "Арсенал" Микел Артета и Ханзи Флик ("Барселона").

В анкетата на ФИФА за най-добър футболист и треньор участват селекционерите и капитаните на всички национални отбори, които се състезават под егидата на ФИФА.

