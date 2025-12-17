Шампионът Иван Иванов подкрепи български таланти на турнир в академията на Надал

Шампионът от Уимбълдън и US Open и №1 световната ранглиста при юношите Иван Иванов подкрепи и вдъхнови младите таланти от ТК „Супер Спорт" гр. Варна на Световно отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Българските тенесисити спечелиха седем победи от седем двубоя във втория ден на първенството.

Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата две на сингъл и един мач на двойки.

Момичетата до 12 г. се наложиха с 3:0 над Nomads Tennis Team, след като в първата си среща победиха отново с 3:0 и AJ Academy Tenerife. Виктория Константинова спечели срещата си на сингъл с 6:2, 7:6(1), а Грациела Константинова победи с 6:2, 6:1. Виктория и Грациела спечелиха и мача си на двойки с 4:2, 4:2.

Момчетата до 10 г. спечелиха с 4:0 победи срещу Jofrey Tennis Academy. Борис Йорданов победи в срещата си на сингъл с 4:1, 4:0, Теодор Желев се наложи с 4:1, 2:4, 10-6, а Никола Гатев спечели с 5:3, 0:4, 10-6. Българите спечелиха и мача си на двойки с 4:3, 4:2. Момчетата завършиха наравно 2:2 в първия си двубой срещу Nomads Tennis Team.

Треньор на българчетата на турнира е Димитър Христов.