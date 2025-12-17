ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 атентата са осуетили през тази година турските с...

Само един мач ще играят "Нефтохимик" и "Макаби"

Велизар Маджаров

1444
Снимка: ВК "Нефтохимик"

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) е взела решение отборите на "Нефтохимик" и "Макаби" (Тел Авив) да изиграят само един мач помежду си от 1/16-финалите в континенталния клубен турнир "Чалъндж къп".

Непривичната ситуация е продиктувана от факта, че от израелския клуб отдавна са пропуснали всички срокове за посочване на държава, град и зала, в която да приемат бургазлии на 9 или 10 декември.

Бургаският клуб е уведомен официално преди дни, че единственият двубой срещу отбора от Тел Авив ще се проведе на 7 януари от 20 часа  в зала "Бойчо Брънзов".

Отборът, спечелил мача, ще се изправи на осминафиналите срещу победителя от двете срещи  между гръцкия "Фойникас Сирус" и френския "Шомон", воден от бившия старши треньор на националния отбор на България Силвано Пранди.

В предишния кръг "Нефтохимик" се справи с швейцарския "Шеноа" (Женева) след 2 победи, а "Макаби" (Тел Авив), за който играе кубинската  звезда ветеран Салвадор Хидалго, отстрани испанския "Памеса Теруел" след 3:1 у дома и 2:3 като гост.

Снимка: ВК "Нефтохимик"

