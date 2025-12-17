Треньорът на "Локо" (Пд) подписа нов договор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на "Локо" (Пд) Душан Косич удължи договора си с "черно-белите", съобщиха от футболния клуб. Новият контракт на специалиста е до лятото на 2028 го.

Косич пое "железничарите" в края на 2024 година и през пролетта неговият отбор трябваше да премине през бараж за запазване на мястото си в елита.

След 19 изиграни кръга през настоящия сезон обаче "Локо" заема шестото място в класирането на Първа лига с 29 точки, като отборът се класира и за четвъртфиналите в турнира за купата на България.

До момента Косич е водил "черно-белите" в 40 срещи, в които има 17 победи, 11 равенства и 12 загуби.

"Желаем още много успехи на Душан Косич начело на "Локомотив", написаха от клуба.