№1 в света Карлос Алкарас се раздели с треньора си

Изненада в тениса! Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас обяви, че се разделя с треньора Хуан Карлос Фереро, с когото постигна най-големите си успехи.

С бившия №1 и шампион на "Ролан Гарос" през 2003 г. испанецът спечели 6-те си титли от "Големият шлем" (по 2 от откритото на Франция, "Уимбълдън" и US Open) и на 19 години и 4 месеца стана най-младият начело на класацията на АТП.

"Много ми е трудно да напиша това съобщение. След повече от 7 години заедно Хуанки и аз решихме да прекратим нашето общо приключение като треньор и състезател. Благодаря ти, че помогна на едно дете да осъществи мечтите си. Ние тръгнахме по пътя, когато аз още бях дете и след невероятно пътуване стигнахме до върха. И за двамата идват нови времена и нови приключения. Сигурен съм, че ще се справяме по най-добрия начин, както се го правили винаги", е посланието на Алкарас в социалните мрежи.

"Днес е труден ден. От тези, в които е сложно да намериш подходящи думи. Никога не е лесно да кажеш довиждане особено когато има толкова общи успехи. Искам да ти благодаря за времето заедно, за доверието и за опита. Затварям много важна глава в живота си. Правя го с носталгия, бих искал да продължим", бе коментарът на Фереро.