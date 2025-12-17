ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Календар представя стихотворенията на Христо Ботев...

Фехтовката награди най-добрите през 2025 г.

Йоана Илиева Снимка: Startphoto.bg

Българска федерация фехтовка награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 година на специална пресконференция.

Най-добри фехтовачи за изминаващата година са:

Йоана Илиева – 5 място на Световно първенство (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Виктория Велиславова – 6 място на Световно първенство за девойки (шпага, спортен клуб по фехтовка НСА)

Рахим Рашайда – 6 място на Европейско първенство и 8 място на Световно първенство за младежи (шпага, спортен клуб по фехтовка НСА)

Николай-Томас Георгиев – 2 място на Европейско първенство за кадети (сабя, фехтовален клуб Пловдив БГ)

Никола Господинов – 8 място на Европейско първенство за младежи (сабя, клуб по фехтовка Младост)

Тодор Стойчев – 8 място на Европейско първенство за мъже до 23 г. (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Симеон Далеков – 15 място на Световно първенство за младежи (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Никола Меицов – 8 място на Европейско първенство за кадети (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Най-добре представилите се отбори през 2025 г. са:

Отбор жени сабя – 5 място на Световното първенство в Тбилиси (Грузия) – Йоана Илиева, Емма Нейкова, Олга Храмова, Вероника Василева.

Отбор мъже до 23 г. сабя – 8 място на Европейското първенство – Тодор Стойчев, Димитър Райкин, Станимир Пелов, Никола Меицов.

Плакетът за достойно представяне получиха Михаела Стефанова за 15-тото място на Европейското първенство за девойки (шпага, фехтовален клуб Пентатлон) и Калоян Пешев за 13-тото място на Европейското първенство за младежи (сабя, фехтовален клуб Свечников).

Като най-талантлив млад състезател беше отличен Ивайло Андонов – първо място Европейски игри за деца до 14 г. (сабя, фехтовален клуб Свечников).

Най-добрите треньори за 2025 година са Ивайло Воденов (фехтовален клуб Свечников), Тодор Тонев (фехтовален клуб Пловдив БГ) и Димитър Кънчев (спортен клуб по фехтовка НСА).

Йоана Илиева

