Верстапен: На моменти не понасях болида, а в други го обожавах

Нидерландският ас Макс Верстапен (4-кратен световен шампион във Формула 1) заяви, че не съжалява за нищо в изминалия сезон, въпреки че колебливото представяне на "Ред Бул" в първата половина от годината го лиши от нов трофей. Той влезе в Гран при на Абу Даби с шанс да свали Ландо Норис ("Макларън") от върха, но остана на две точки от британския си съперник.

"Напоследък представянето ни е добро, но на моменти не можех да понасям този болид. В други случаи го обожавах. Винаги гледам да извличам максимума, дори в най-трудните ни състезания. Не съжалявам за нищо.

"Ред Бул" свърши добра работа и атмосферата в отбора е прекрасна. Влязохме в отлична серия в най-важните моменти, имаше енергия, позитивно настроение, вяра и самочувствие. Точно това се иска за началото на следващия сезон", заяви 28-годишният Верстапен.

