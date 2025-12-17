ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Календар представя стихотворенията на Христо Ботев...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21930809 www.24chasa.bg

Верстапен: На моменти не понасях болида, а в други го обожавах

784
Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Нидерландският ас Макс Верстапен (4-кратен световен шампион във Формула 1) заяви, че не съжалява за нищо в изминалия сезон, въпреки че колебливото представяне на "Ред Бул" в първата половина от годината го лиши от нов трофей. Той влезе в Гран при на Абу Даби с шанс да свали Ландо Норис ("Макларън") от върха, но остана на две точки от британския си съперник.

"Напоследък представянето ни е добро, но на моменти не можех да понасям този болид. В други случаи го обожавах. Винаги гледам да извличам максимума, дори в най-трудните ни състезания. Не съжалявам за нищо.

"Ред Бул" свърши добра работа и атмосферата в отбора е прекрасна. Влязохме в отлична серия в най-важните моменти, имаше енергия, позитивно настроение, вяра и самочувствие. Точно това се иска за началото на следващия сезон", заяви 28-годишният Верстапен.

TRANSLATE with x English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with COPY THE URL BELOW

Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)