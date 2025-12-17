Иван Иванов е първият световен шампион за юноши от България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредно доказателство кой е №1 в юношеския тенис.

Иван Иванов стана първият българин, обявен за световен шампион от межународната федерация (ИТФ). През този сезон 17-годишният варненец спечели “Уимбълдън” и US Open и завърща като водач в ранглистата. Талантът, който тренира в академията на испанската легенда Рафаел Надал в Майорка, стана и най-младият наш тенисист с титла от турнир за мъже (в Сентендре, Унгария, през май) , като подобри рекорда на Григор Димитров.

Световни шампиони при мъжете и жените са Яник Синер (Ит) и Арина Сабаленка (Блрс). При двойките от ИТФ обявиха за №1 Марсел Грайнойерс (Исп)/Орасио Себайос (Арж) и Сара Ерани/Жасмин Паолини (Ит).

Иван Иванов и останалите ще получат наградите си на традиционната вечеря на шампионите по време на “Уимбълдън” през следващата година. При девойките бе отличена Кристина Пеничкова (САЩ).

В списъка на юношеските шампиони нашият тенисист, който е и най-мласият с мач в националния отбор за купа “Дейвис”, се нарежда до Иван Лендъл, Пат Кеш, Стефан Едберг, Марсело Риос, Роджър Федерер, Анди Родик.