ПП-ДБ не са разпореждали това безобразие

Ас на "Барса" се завърна, излекува психологическия проблем

СНИМКА: РОЙТЕРС

Защитникът на "Барселона" Роналд Араухо ще поднови тренировки след коледната ваканция.

Играчът преди това получи почивка заради психологически проблеми. Уругваецът за последно се появи на 25 ноември в мача от Шампионската лига срещу "Челси" (0:3), където получи червен картон в 44-ата минута.

Според информациите Араухо ще се завърне към тренировки на 29 декември с останалата част от отбора на "Барселона" и може да играе в първия мач след коледната ваканция, срещу "Еспаньол" на 3 януари. Съобщава се, че защитникът планира да прекара празниците със семейството си в Уругвай, което също може да помогне за възстановяването на психичното му здраве.

СНИМКА: РОЙТЕРС

