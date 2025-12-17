ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ не са разпореждали това безобразие

Доналд Тръмп със забрана за още фенове на световното

1216
СНИМКА: РОЙТЕРС

Доланд Тръмп наложи забрана на феновете на още 2 участника на мондиала - Сенегал и Кот д'Ивоар. Администрацията на кабинета на американския президент обяви, че африканските държави получават забрана да влизат на територията на САЩ. Това, разбира се, няма да важи за футболисти и делегация на страните, участващи на мондиала догодина. Африканските отбори са подкрепяни от може би най-колоритните фенове, но на задаващото се световно присъствието им ще бъде сведено почти до минимум, тъй като само граждани на САЩ с коренни от Черния континент ще могат да викат за Сенегал и Кот д'Ивоар.

Преди няколко седмици Тръмп забрани на феновете на Хаити и Иран да присъстват на срещите от световното през лятото.

СНИМКА: РОЙТЕРС

