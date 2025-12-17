Съдиите по-зле от националите – празнуват 40 години без мондиал

Българското съдийство ще отпразнува тъжен юбилей догодина, когато се навършват 40 години, откакто роден рефер е ръководил мач на световно. Това стана ясно, след като ФИФА публикува имената, които ще участват в последните три семинара преди определянето на списъка за финалите в САЩ, Мексико и Канада.

Последният рефер, който свири на световно бе, Богдан Дочев на първенството в Мексико през 1986 г. За съжаление, тогава той проспа играта с ръка на Диего Марадона в мача срещу Англия и от този момент нататък световната централа ни зачерта с дебелия флумастер, въпреки че след това имахме две участия на финали - 1994 и 1998 г. На световното в САЩ Алексей Илиев бе единствено резервен рефер.

Георги Кабаков бе в предварителния списък за арбитрите догодина, но след като не показа качества да влезе в категория “елит”, отпадна от тези, които имат шанс.

Европейският семинар е от 2 до 6 март в Дубай (ОАЕ). В него участват Еспен Ескас (Норвегия), Ищван Ковач (Румъния), Франсоа Льотесие (Франция), Дани Макелие (Нидерландия), Шимон Марчиняк (Полша), Маурицио Мариани (Италия), Федерик Ниберг (Швеция), Майкъл Оливър (Англия), Иван Пелито (Босна и Херцеговина), Жоао Педро да Силва Пинейро (Португалия), Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания), Сандро Шьорер (Швейцария), Марк Тейлър (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения) и Феликс Цвайер (Германия).

Семинарът на европейските рефери е последен, защото със сигурност те ще изнесат най-голямата тежест по време на световното.

Първият семинар е в Рио де Жанейро от 12 до 18 януари. За него от Северна Америка и Карибския регион са повикани Бартон (Салвадор), Калдерон (Коста Рика), Дикерсън, Елфат и Пенсо (САЩ), Ескобар (Гватемала), Фишер (Канада), Гарсия и Рамос (Мексико) и Мартинес (Хондурас). От Южна Америка ще участват Абати, Клаус и Сампайо (Бразилия), Бенитес (Парагвай), Фалкон Перес, Ерера и Тело (Аржентина), Гарай (Чили), Матонте и Техейра (Уругвай), и Ортега (Перу).

След това в Дубай е и вторият семинар от 23 до 27 февруари. В него от Азия са привикани Ал Джасим и Фалахи (Катар), Махадмех (Йордания), Ал Каф (Оман), Ал Тураис (Саудитска Арабия), Араки (Япония), Фаджани (Иран), Ма Нин (Китай), Ал Али (ОАЕ) и Танташев (Узбекистан). От Африка участват Омар (Египет), Артан (Сомалия), Ачо (Габон), Бейда (Мавритания), Горбал (Алжир), Исмаил (Судан), Джайед (Мароко), Ндала Нгамбо (Демократична република Конго) и Сай (Сенегал). И от Океания е Кавана-Вогт.

Изненадващо ФИФА се дръпна сериозно от приобщаването на дамите към съдийството на световно първенство при мъжете. Единствено американката Пенсо и мексиканката Гарсия са попаднали в списъка за кандидатурите. От Европа няма нито една, което е доста странно. УЕФА се е спряла на доста опитни рефери, като може би изненадата е босненецът Пелито, но той отдавна е в категория “елит”.

Двама от реферите са доста свързани с България. “Левски” искаше наказание за Ищван Ковач след резила с малтийския “Хамрун Спартанс”, а вместо това ФИФА го прати на предното световно. Клеман Тюрпен пък по време на пандемията идва в българското първенство на двубоя “Левски” - “Славия” (1:2) на стадион “Георги Аспарухов”.

Окончателният списък ще стане ясен след приключването на последния семинар. Всеки съдия, който ще ръководи мачовете, си отива с помощниците. Част от реферите ще бъдат определени само за ВАР и резервни съдии.

