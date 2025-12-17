ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Може ли "Кой не скача, е дебел!" да срути Ларгото?

“Левски” търси нов отбор на юноша

Галчев (вляво) изигра 16 мача за “Локо” (София) през този сезон. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

“Левски” ще търси отбор на юношата на клуба Патрик-Габриел Галчев. 24-годишният футболист игра под наем в “Локо” (София) през последната година, но треньорът на железничарите Станислав Генчев се отказва от бранителя, който може да играе и по крилото.

Галчев има договор с “Левски”, но едва ли треньорът на лидера в Първа лига Хулио Веласкес ще разчита на юношата на “сините”, който има 99 мача с екипа на родния си клуб. Бившият български национал има сериозна конкуренция в лицето на Алдаир, Оливер Камдем и Никола Серафимов. Така 99% Галчев ще бъде пратен отново под наем в друг тим от т.нар. роден елит, като засега фаворит номер 1 е “Ботев” (Враца).

