НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Директор на ЦСКА на стаж в “Пари Сен Жермен”

Михаил Александров трупа опит в носителя на Шампионската лига

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров е в Париж, където ще бъде на стаж в носителя на Шампионската лига “Пари Сен Жермен”.

Бившето крило е един от двамата българи, които са завършили магистърската програма на УЕФА за бивши национални играчи, като преди него дипломата взе и Стилиян Петров.

Александров ще се запознае отблизо с базата на парижани, както и как функционира клубът.

Освен това ще бъде и на опреснителен курс по програмата на УЕФА, като сред лекторите има доста известни имена.

В Париж със съпругата си е и вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Работната шенгенска виза му дава право да се движи спокойно из Европа въпреки санкциите на сънародниците му. Отскоро Лапоухов има нов треньор в националния тим - легендата Гончаренко.

Защитникът Адриан Лапеня пък заведе половинката си в Лондон.

Футболистите на ЦСКА разпускат активно до 5 януари, когато е първият сбор за медицински прегледи.

Всеки един от тях е получил програма от треньорското ръководство и трябва да се яви в определени параметри за тренировките на отбора.

Първите занимания, които ще са под ръководството на кондиционния треньор Ивайло Младенов, бивш национал по лека атлетика в скока на дължина, ще се проведат на базата в Панчарево, но те ще бъдат главно за физическа подготовка. Игровите са планирани за лагера в Турция, където са и четирите контроли на отбора. Краят на подготовката ще бъде срещу сигурния поне на този момент нов член на елита “Дунав” (Русе). Първият мач от пролетта ще бъде в София срещу “Арда”.

